«Это было ужасно»: 50-летняя модель Кейт Мосс столкнулась с хейтом на пике карьеры

Модель Кейт Мосс стала известной благодаря своей бледной коже и худобе. В 1990-е она оказалась на пике популярности, задав тренд в моде. Однако вместе с этим знаменитость стала объектом критики и обвинений в пропаганде болезненной худобы. В новом документальном фильме Disney+ 50-летняя модель рассказала о волне негатива, с которой ей пришлось столкнуться, передает Daily Mail.

Кейт Мосс призналась, что в 1990-е незнакомые люди подходили к ней на улице и обвиняли ее в пропаганде расстройства пищевого поведения. Модель постоянно сталкивалась с агрессией со стороны родителей подростков, для которых она могла стать примером.

«Родители подходили ко мне и говорили: „Из-за тебя у моей дочери анорексия“. Это было ужасно. Я думаю, потому что я была просто худой, а люди не привыкли видеть худых. Но на самом деле это не было бы такой уж большой проблемой. Просто моя фигура отличалась от моделей до меня», — поделилась Кейт Мосс.

Напомним, образ модели стал популярен после ее съемки для выпуска Vogue в 1993 году. Тогда Кейт Мосс было 19 лет. Редактор моды Кэтрин Кастерин заявляла, что, увидев снимки, публика пришла в ужас, поскольку не была к этому готова. Редактор Vogue Дама Анна Винтур также признала, что «истощенная модель заставляла людей чувствовать себя неуютно».

По мнению самой Кейт Мосс, «ничто не имеет такого вкуса, как ощущение худобы». Модель рассказывала, что одним из ее секретов стройности являются физические упражнения, но признавалась, что не часто занимается спортом.

«Мой день начинается с утренней йоги: инструктор приходит ко мне домой. У меня есть небольшой спортивный зал с велотренажером, которым я не очень часто пользуюсь!» — отмечала знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Мосс заметили на прогулке с 27-летним музыкантом.