Сестра Карла III госпитализирована после загадочного инцидента: выполняла обязанности Кейт

Сестра короля Великобритании Карла III принцесса Анна попала с травмами в больницу после инцидента, который произошел в загородной резиденции Гэтком-парк на западе Англии. 73-летняя родственница мужчины получила сотрясение мозга и травмы. Об этом сообщил Букингемский дворец в соцсетях.

Согласно сообщению, Ее Королевскому Высочеству уже лучше. Она находится в больнице в «комфортном состоянии» и окружена заботой сотрудников. Отмечается, что за ней еще будут наблюдать. Сейчас она лежит в госпитале Саутмид на окраине Бристоля. Предполагается, что женщина могла получить травмы из-за лошадей, находящихся рядом с ней в момент случившегося.

При этом подробности случившегося не сообщаются. Сказано лишь то, что все мероприятия с участием Анны на эту неделю отложены. Ее не будет на банкете по случаю государственного визита японской императорской четы, который должен был пройти 25 июня в Букингемском дворце.

Поклонники пожелали родственнице короля здоровья, но отметили, что в последнее время с семьей происходят странные события. Сам Карл лечится от рака, на лечении также находится принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. У нее тоже онкологическое заболевание. Именно принцесса Анна взяла на себя ее обязанности.

Ранее мы писали о том, что Карл III планирует поездку в США, чтобы встретиться с принцем Гарри и внуками.