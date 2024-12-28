Серьезные трудности: брак самого привлекательного мужчины мира трещит по швам

Актеры Эмили Блант и Джон Красински в браке уже 14 лет. Супруги воспитывают двух дочерей и производят впечатление идеальной семьи. Но оказалось, в их отношениях возникли серьезные проблемы, связанные с трудоголизмом звезды «Офиса».

Джон Красински отличается сильным трудоголизмом и неустанно стремится покорить Голливуд. Его загруженный рабочий график вызывает напряжение в семье — супруга звезды возмущается, что его постоянно нет дома.

Источник RadarOnline.com утверждает, что Эмили ждет, когда Джон сделает перерыв в своем рабочем графике. Актриса хочет, чтобы муж расслабился, повеселился и перестал быть таким трудоголиком.

После успеха фильма «Тихое место» на Красински, по словам источника, нашло сильное вдохновение, и он извлек неправильные уроки, начав работать в несколько раз усерднее.

Красински сыграл главную роль в картине, писал сценарий и выступал продюсером. Актер настолько был горд собой, что решил взять еще больше работы, уточнил знакомый пары.

Он заключил, что одержимость Джона собственным успехом создает «гигантское напряжение между ним и Эмили».

Джон и Эмили познакомились в 2008 году. Актер влюбился в Блант после фильма «Дьявол носит Prada» и искал удобный повод, чтобы познакомиться с ней. Спустя два года они поженились. У супругов есть две дочери — 10-летняя Хейзел и восьмилетняя Вайолет.

Напомним, ранее Джона Красински признали самым привлекательным мужчиной 2024 года.