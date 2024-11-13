Назван самый привлекательный мужчина в мире по версии журнала People

Журнал People составил рейтинг самых привлекательных мужчин в мире в 2024 году. И первую строчку занял 45-летний актер Джон Красински.

Когда звезда узнал о своей победе, то сразу не поверил. Он отметил, что не ожидал в принципе оказаться в списке.

«Я не просыпаюсь с мыслью: «Неужели сегодня тот день, когда меня попросят стать самым сексуальным мужчиной из ныне живущих?». И все же именно в этот день вы, ребята, это сделали. Вы, ребята, действительно подняли для меня планку», - заявил Джон.

Напомним, что конкуренцию Красински в этом году составлял бойфренд певицы Селины Гомес Бенни Бланко. Однако актер все же оказался привлекательнее по версии глянца.

Джон Красински известен зрителям по многих популярным проектам. Он играл главные роли в «Офисе», фильме «Тихое место» и других. Актер является примерным семьянином и вместе с женой Эмили Блант воспитывает двух дочерей.

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