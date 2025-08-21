«Серьезно относятся к угрозе»: Принц Гарри планирует судиться из-за слитых фотографий Меган Маркл

Принц Гарри готовится к суду против веб-сайта, который продолжает распространять деликатные фотографии его супруги Меган Маркл. Об этом сообщает RadarOnline.

Сайт впервые опубликовал «слитые откровенные фото» Маркл несколько лет назад. Источник близкий к герцогам Сассекским сообщает, что 40-летний Гарри и 43-летняя Меган «в ярости» из-за того, что снимки до сих пор доступны.

Теперь пара серьезно задумывается о том, чтобы начать судебное разбирательство. Герцоги хотят добиться удаления изображений.

Сообщается, что на одном из снимков Меган запечатлена в полотенце, на другом — в полуобнаженном виде. Более того, фотографии сопровождаются оскорбительными комментариями. В частности, издание критикует супругу принца за ее смешанное происхождение, называя «дикаркой из стран к югу от Сахары».

«Гарри и его жена очень серьезно относятся к угрозе этого отвратительного сайта опубликовать больше фотографий Меган», — объяснил инсайдер.

Ранее на том же ресурсе были размещены и другие кадры якобы с изображением Меган, сделанные во время ее отдыха. Однако позже их подлинность была опровергнута. Сайт давно известен тем, что таким образом атакует не только королевскую семью, но и других знаменитостей.

Ранее принц Гарри покинул созданную им благотворительную организацию, которую он сам назвал проектом всей его жизни.