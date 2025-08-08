Принц Гарри потерял смысл жизни: сказывается выход из важного для него проекта

Принц Гарри переживает один из сложнейших периодов. Связано это с тем, что герцог Сассекский навсегда покинул созданную им благотворительную организацию, которую он сам назвал проектом всей его жизни. Данное решение стало для наследника престола настоящий ударом.

Фонд Sentebale Гарри создал в 2006 году в память принцессе Диане. Как пишет RadarOnline, после ухода из организации принц признался близким, что чувствует себя потерянным и лишенным смысла жизни.

Sentebale занимался помощью детям и подросткам, страдающим от ВИЧ и СПИДа в Лесото и Ботсване. Для опального сына Карла III это был не просто проект, а символ продолжения наследия его матери. Фонд давал герцогу ощущение выполнения его жизненной миссии.

Уйти Гарри пришлось после возникшего конфликта с новым руководством фонда. В марте 2025 года ожесточился спор с председателем правления доктором Софи Чандаукой. Женщина обвинила Гарри и его команду в токсичном поведении, включая буллинг и расизм.

Также она заявила, что действия соучредителей подрывают репутацию фонда и ставят под угрозу его финансирование. Представители принца Гарри, в свою очередь, назвали все обвинения ложными.

