Серена Уильямс прокомментировала слухи о намеренном отбеливании кожи
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Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на слухи о намеренном отбеливании кожи. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
43-летняя олимпийская чемпионка опубликовала видео с процессом создания макияжа, отреагировав на слухи поклонников о ее цвете кожи.
«Я использую только этот нейтральный цвет консилера, который на самом деле является цветом моей кожи. И нет, для вас, недоброжелателей, я не отбеливаю кожу. Есть такое явление, как солнечный свет, и под этим солнечным светом вы видите разные цвета», — поделилась спортсменка.
Теннисистка также уточнила, что регулярно подвергается критике.
«Я призываю вас к ответу, потому что это смешно, что все говорят: «О, она отбеливает кожу». Я темнокожая женщина, и мне нравится, кто я есть, и мне нравится, как я выгляжу», — резюмировала она.
Серена Уильямс в августе минувшего года во второй раз стала матерью, она родила дочь Адиру от предпринимателя Алексиса Оганяна. У супругов также есть общая дочь Олимпия, которая появилась в 2017 году. Уильямс официально вышла замуж уже после рождения первенца.
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