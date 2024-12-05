Серена Уильямс прокомментировала слухи о намеренном отбеливании кожи

Американская теннисистка Серена Уильямс отреагировала на слухи о намеренном отбеливании кожи. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

43-летняя олимпийская чемпионка опубликовала видео с процессом создания макияжа, отреагировав на слухи поклонников о ее цвете кожи.

«Я использую только этот нейтральный цвет консилера, который на самом деле является цветом моей кожи. И нет, для вас, недоброжелателей, я не отбеливаю кожу. Есть такое явление, как солнечный свет, и под этим солнечным светом вы видите разные цвета», — поделилась спортсменка.

Теннисистка также уточнила, что регулярно подвергается критике.

«Я призываю вас к ответу, потому что это смешно, что все говорят: «О, она отбеливает кожу». Я темнокожая женщина, и мне нравится, кто я есть, и мне нравится, как я выгляжу», — резюмировала она.

Серена Уильямс в августе минувшего года во второй раз стала матерью, она родила дочь Адиру от предпринимателя Алексиса Оганяна. У супругов также есть общая дочь Олимпия, которая появилась в 2017 году. Уильямс официально вышла замуж уже после рождения первенца.

Ранее мы писали, что певица Селена Гомес удивила фанатов резким похудением.