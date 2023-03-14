Кирилл Серебренникова появится на сцене Большого театра

На официальном сайте Большого театра, как и на афишах в центральном фойе, анонсировали балет под названием «Герой нашего времени».

Когда-то его постановкой занимался скандально известный режиссер Кирилл Серебренников. Балетмейстер совместил хореографию Юрия Посохова с музыкой Ильи Димуцкого. Такое решение оказалось слишком смелым для 2015 года и послужило причиной возникновения противоречивых комментариев.

Возвращение в репертуар настолько спорного произведения опального режиссера стало для многих неожиданностью. Отсутствие официальной реакции со стороны высшего руководства лишь подогревает интерес. В пресс-службе главного театра станы также отказались давать какие-либо комментарии. При этом известно, что на афише имя самого Серебрянникова отсутствует.

Как сообщает MK.ru, практика возвращения в программу государственных театров произведений режиссёров с неоднозначный политической позицией не нова.

В качестве примера издание приводит спектакль «Чайка», поставленный уехавшим за границу режиссёром Александром Молочниковым.