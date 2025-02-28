Семья звезды «Сплетницы» отказалась от вскрытия

Семья известной американской актрисы Мишель Трахтенберг не дала разрешения на проведение вскрытия тела. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка.

Семья звезды «Сплетницы» попросила не проводить вскрытие по религиозным соображениям. При наличии признаков насильственной смерти судебно-медицинская экспертиза могла бы провести вскрытие без разрешения родственников.

Близкие артистки также попросили воздержаться от разглашения деталей, связанных с ее кончиной.

Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет 26 февраля. Предположительно, организм знаменитости мог отторгнуть пересаженную ей печень.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она снялась в образе чудаковатой подружки Ноны Ф. Мекленберг. Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Сплетница», «Баффи – истребительница вампиров» и комедии «Евротур».

Ранее 63-летнего возлюбленного умершей Мишель Трахтенберг засняли в ее доме в слезах.