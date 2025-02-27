63-летнего возлюбленного умершей Мишель Трахтенберг засняли в ее доме в слезах

Бойфренда умершей актрисы Мишель Трахтенберг сняли в ее доме в слезах. Агент по поиску талантов Джей Коэн вышел к репортерам, но смог сказать лишь одну фразу. Об этом пишет Daily Mail.

63-летний мужчина находился в доме звезды сериала «Сплетница» в Лос-Анджелесе. Туда приехали журналисты, чтобы узнать подробности ее смерти. Дверь открыл избранник актрисы, который был в слезах.

«Семья не будет комментировать эту трагедию», — заявил Коэн.

Мишель не так часто говорила о личной жизни, но изредка публиковала фотографии с мужчиной. В марте прошлого года она делилась совместным кадром и подписью: «С днем рождения мужчину, который терпит меня».

В День влюбленных звезда тоже публиковала общий снимок. В соцсетях у Джея тоже были кадры с любимой.

«С ней фейерверки каждый день!» – писал он в 2021 году.

В СМИ фигурирует информация о том, что в прошлом году актриса перенесла операцию по пересадке печени. Предположительно, звезда столкнулась с осложнениями — орган мог не прижиться. В 1999-м мужчина также перенес трансплантацию – ему пересадили почку.

Ранее подруга Трахтенберг призналась, что та могла знать о своей смерти.