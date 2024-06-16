Семья вместе: онкобольная Кейт Миддлтон поделилась редким снимком с принцем Уильямом и их детьми

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая сейчас проходит курс химиотерапии, постепенно возвращается к публичной жизни. Накануне супруга принца Уильяма впервые за полгода вышла в свет, а теперь опубликовала в соцсети новое фото членов королевской семьи.

Известно, что Кейт Миддлтон уже давно увлекается фотографией. Принцесса Уэльская не раз становилась автором портретов британской королевской семьи, как вышло и в этот раз. В официальном аккаунте герцогов Кембриджских появился свежий снимок, на котором запечатлен принц Уильям в окружении троих детей: 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи.

На опубликованном кадре близкие Кейт Миддлтон предстали перед камерой спиной. Принц Уильям и дети позировали на песчаном побережье. Муж принцессы Уэльской надел хули и шорты, а его наследники также выбрали повседневные и удобные образы. Все члены королевской семьи стояли в обнимку.

«Мы любим тебя, папа. С Днем отца», — говорится в подписи к фото.

Публикация в аккаунте принца и принцессы Уэльских приурочена к Дню отца, который празднуется 16 июня во многих странах, включая Великобританию. Примечательно, что снимок подписан Кейт Миддлтон.

Незадолго до этого принц Уильям публично поздравил отца, короля Великобритании Карла III, с праздником, и поделился архивным фото с отцом.

Напомним, накануне Кейт Миддлтон впервые появилась на публике спустя почти полгода. Принцесса Уэльская посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и вместе с другими членами королевской семьи поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон поблагодарила подданных за поддержку после праздника в честь Карла III.