«Сделали день незабываемым»: тяжелобольная Кейт Миддлтон поблагодарила подданных за поддержку

Тяжелобольная Кейт Миддлтон поблагодарила фанатов в социальных сетях после праздника в честь Карла III. Принцесса Уэльская отметила, что подданные сделали ее день незабываемым.

Вот уже полгода как Кейт Миддлтон борется с раком. Пока принцесса проходит химиотерапию, ее обязанности взяли на себя остальные члены королевской семьи. Все это время Миддлтон не появлялась на мероприятиях и избегала камер папарацци.

Однако недавно жена принца Уильяма появилась на празднике, который был организован в честь Карла III. Поклонники королевской семьи были несказанно рады увидеть принцессу Уэльскую и всячески поддерживали ее. После этого Кейт Миддлтон выступила с обращением к подданным в соцсетях.

«Прекрасный день на параде в честь дня рождения короля: насладиться яркими цветами формы ирландских гвардейцев и увидеть столько лиц в торговом центре. Спасибо, что сделали этот день незабываемым», – прокомментировала супруга Уильяма.

В конце своего текста Миддлтон добавила смайлик в виде солнца, которое выглядывает из-за туч. В свою очередь, фанаты засыпали принцессу комплиментами.

«Так рада видеть тебя счастливой и здоровой!», «Весь день был великолепен, я был рад увидеть, как вы хорошо выглядите», «Королева Елизавета II очень гордилась бы вами», – отмечают пользователи Сети.

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