Семья тяжелобольного Брюса Уиллиса показала трогательную открытку: «Живи на полную катушку!»

Звезда Голливуда Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции. Болезнь прогрессирует, но семья актера не унывает и старается всячески обеспечить ему привычную жизнь. Накануне они все вместе отметили католическое Рождество.

Супруга 68-летнего артиста Эмма Хеминг показала видео с праздника на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео дочери супругов Мейбел и Эвелин побежали в пижамах к наряженной елке, под которой их ждали подарки. Эвелин от радости даже начала танцевать.

Гостиная была украшена в рождественском стиле. На полу лежали чулки с вышитыми именами каждого члена семьи. На столе находилось печенье, приготовленное для Санта-Клауса.

Супруга артиста показала и рождественскую семейную открытку, на которой собраны фотографии Брюса и его родственников за 2023 год. На ней красовалось трогательное пожелание: «Счастливых праздников, и живи на полную катушку!».

Ранее мы писали о том, что 68-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речевых навыков. Актер не стал скрываться от сотрудников СМИ и с удовольствием им позировал.