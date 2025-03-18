Семья Елизаветы II просила Меган Маркл не приезжать на прощание с королевой

Сын Елизаветы II принц Чарльз попросил жену своего сына Гарри Меган Маркл не приезжать навестить королеву перед ее смертью. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, наследник британского престола заявил, что Гарри должен будет приехать на прощание с ней «один». При этом подразумевалось, что аналогичная просьба будет озвучена и принцу Уильяму с Кейт Миддлтон — однако, как уточняется, их о подобном не уведомляли.

Как полагает The Daily Mail, Маркл не хотели видеть из-за ее неоднозначной репутации и сложных отношений с другими членами королевской семьи.

«Чарльз считал, что королеве осталось жить всего несколько дней, а не часов, и он хотел, чтобы близкие сосредоточились на своем последнем прощании, а не ввязывались в мелкие распри», — сказано в материале.

Сам же Гарри отмечал, что аргументы Чарльза, озвученные им по телефону, показались ему «неуважительными и бессмысленными».

При этом Кейт в итоге на прощании так и не появилась — она приняла остаться вместе с детьми, чтобы поддержать их и позаботиться от них вдали от умирающей королевы.

Ранее мы писали о том, что Маркл обвинили в высокомерии из-за желания отказаться от фамилии.