Семья Брюса Уиллиса готовится бороться за наследство в 250 миллионов долларов. Подробности приводит RadarOnline.

70-летняя звезда «Крепкого орешка» с 2023 года борется с фронтотемпоральной деменцией. Сейчас он живет под круглосуточным присмотром, а всеми делами, включая финансы, управляет его вторая жена Эмма Хеминг.

«Эмма оказалась под колоссальным давлением. Она отвечает за уход за Брюсом и распоряжается его деньгами. Это вызвало напряжение у старших дочерей Уиллиса от брака с Деми Мур», — рассказал инсайдер.

После развода с Деми Мур семья оставалась в близких отношениях, но теперь финансовые вопросы вносят разлад. По данным СМИ, ежемесячные расходы на уход за актером составляют десятки тысяч долларов, и именно Эмма решает, куда направлять средства.

«Эмма очень осторожна в деньгах. Она понимает, насколько дорог уход за Брюсом, и тратит только необходимое. Но при таком наследии вопрос контроля всегда остаётся открытым», — сообщил инсайдер.

При этом близкие Уиллиса едины в главном — здоровье и комфорт актера.

«Для Эммы на первом месте его благополучие. Брюс создал это состояние ради семьи, и она считает своим долгом позаботиться как о своих дочерях, так и о дочерях Деми», — подчеркнул собеседник.

