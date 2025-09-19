Дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с актером, страдающим деменцией
© MEHDI FEDOUACH/AFP/East News
Средняя дочь голливудского актера Брюса Уиллиса, рожденная в браке с Деми Мур, показала редкий снимок с улыбающимся отцом. Скаут Уиллис в личном блоге рассказала, как провела лето и подчеркнула, что не забывала навещать тяжелобольного актера.
На одном из снимков девушка запечатлена сидящей на плетеном диване вместе сестрой Таллулой и знаменитым отцом. Брюс был одет в серую футболку и черные брюки. Он выглядел несколько растерянно, но широко улыбался.
«Запоздало показываю вам летние чудеса», – подписала фотографию Скаут.
Напомним, от брака с Деми Мур у звезды «Крепкого орешка» есть три дочери: 36-летняя Румер, 34-летняя Скаут и 31-летняя Таллула. Кроме того, у него есть двое детей от актрисы Эммы Хеминг: 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин.
В марте 2022 года врачи диагностировали у Брюса Уиллиса афазию — нарушение коммуникации и восприятия речи. В 2013 году у него выявили лобно-височную деменцию. С тех пор он не появляется на публике и не снимается в кино. В последнее время состояние 70-летнего актера стремительно ухудшается, он перестал узнавать лица некоторых близких родственников. Жена Эмма Хеминг приняла решение отселить мужа в отдельный дом с медицинским уходом.
Ранее она назвала переезд Уиллиса подарком. Эмма призналась, что перестала чувствовать себя женой знаменитого актера, а стала его сиделкой.