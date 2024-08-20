Семейный выход в свет: Ленни Кравиц появился на премьере фильма своей дочери Зои «Подай знак»

Состоялась премьера фильма «Подай знак», в котором актриса Зои Кравиц впервые выступила в качестве режиссера. Поддержать ее в этот день пришел отец Ленни Кравиц. Он позировал вместе с дочерью на красной дорожке. Фото с мероприятия публикует PEOPLETALK.

Для выхода в свет Зои выбрала вечернее платье в пол красного цвета, а ее отец – серый костюм, с которым не надел рубашку. Также был замечен и актер Ченнинг Татум. Он сыграл в картине одну из главных ролей.

Отметим, что дебютный фильм Кравиц является психологическим триллером. По сюжету миллиардер очаровывает молодую официантку и приглашает ее на свой остров. Когда она приезжает туда, то узнает о пропаже своей знакомой, и ей приходится разбираться в ее исчезновении.

Главную роль в картине режиссер отдала своему жениху Татуму. Его партнерами на площадке стали Наоми Аки, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс и другие.

Ранее Дженнифер Лопес вышла в свет в сарафане и босоножках своего бренда.