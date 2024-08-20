Дорогой образ: Дженнифер Лопес вышла в свет в сарафане и босоножках своего бренда после слухов о разводе

Уже больше двух месяцев в СМИ активно обсуждают возможный развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Супруги продолжают по отдельности появляться на публике. Так, недавно артистка была замечена во время шопинга в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Леди Mail.ru и приводит разбор образа знаменитости.

Для выхода в свет Дженнифер Лопес выбрала длинный черный сарафан с глубоким декольте от бренда Silence + Noise. Певица дополнила образ босоножками на танкетке, разработанные ею самой и выпущенные в продажу под брендом JLo. По информации источника, данной коллекции уже нет в продаже, но на тот момент стоимость каждой пары составляла примерно $80 (около 7 тыс. рублей по текущему курсу).

В качестве аксессуара артистка взяла с собой объемную сумку Max Mara за 935 евро (93 тыс. рублей), куда положила вещи. Также Дженнифер Лопес надела широкие прямоугольные очки от того же бренда. Певица была в серьгах-кольцах Jennifer Fisher за $180 (16 тыс. рублей) и надела золотой браслет с бриллиантами Van Cleef & Arpels.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек состоят в браке с 2022 года. В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между артистами. Слухи о разрыве супругов возникли после того, как они стали жить раздельно. Недавно стало известно, что знаменитости завершили оформление необходимых для развода документов.

Ранее сообщалось о том, что Дженнифер Лопес раскритиковали из-за сумки за 6 млн рублей от Hermes.