Семейный выход: дочь Кайли Дженнер появилась на подиуме Недели моды в Париже
© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вышла в свет вместе с пятилетней дочерью Сторми на Неделе моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail и публикует их фото.
Модель с дочерью посетили показ мод Valentino в столице Франции. Они были одеты в одинаковые черные платья из перьев. Дополнили образ солнцезащитные очки в черной оправе.
В течение дня Сторми ходила за руку со звездной матерью, привлекая всеобщее внимание. Кроме того, вместе они вышли и на подиум. Платье подчеркнуло стройную фигуру Кайли Дженнер, а туфли на высоких каблуках удачно выделили ее длинные ноги. Также модель надела эффектные золотые серьги.
Напомним, Кайли Дженнер воспитывает сына Эйра и дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта.
Ранее были раскрыты неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Так, выяснилось, что модель придумала для возлюбленного особые правила отношений.