Не все так идеально: неожиданные подробности отношений Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Модель Кайли Дженнер полностью контролирует и следит за возлюбленным Тимоти Шаламе в отношениях. О неожиданных подробностях любовного романа мировых звезд стало известно Heat World.

Отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе кажутся идеальными, но внимательные пользователи Сети уловили подвох. Известно, что пара встречается тайно, избегая комментариев о своем романе даже после переезда актера к возлюбленной. Однако, как выяснилось, Дженнер заставила Шаламе разорвать все связи с бывшими партнершами и предоставить ей доступ к его соцсетям. Также на телефоне актера установлено приложение, которое позволяет модели следить за его местоположением.

Этот контроль связан с переживаниями Дженнер после расставания с Трэвисом Скоттом, из-за чего она стала более недоверчивой к мужчинам и утратила уверенность в себе.

«Она сказала ему, что, если он хочет быть в ее жизни, он должен оправдать ее ожидания. А именно следовать ее длинному и странному списку того, что можно делать и что нельзя», – высказался анонимный источник.

Инсайдер отметил, что пара избегает публикации совместных фотографий и комментариев о своем романе из-за требований Дженнер, которая запретила Шаламе делиться подобным контентом и упоминать ее имя в интервью.

Ранее мы писали о том, что рэпер Bad Bunny и супермодель Кендалл Дженнер помирились и возобновили отношения после недавнего расставания.