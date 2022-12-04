Имеющий рак Пеле вышел на связь после ужасного известия

Легендарный бразильский 82-летний футболист Пеле недавно попал в больницу по причине сердечной недостаточности и отеков. Ранее было известно, что футболист болеет раком кишечника. При этом его организм перестал реагировать на химиотерапию.

Несмотря на опасные известия Пеле вышел на связь со своими поклонниками. Он призвал их успокоиться и оставаться позитивными. Особую благодарность он выразил медицинским сотрудникам.