passion.ru
ИХ ШОУБИЗ
14:31, 04 декабря 2022
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Имеющий рак Пеле вышел на связь после ужасного известия

Фото: freepik

Легендарный бразильский 82-летний футболист Пеле недавно попал в больницу по причине сердечной недостаточности и отеков. Ранее было известно, что футболист болеет раком кишечника. При этом его организм перестал реагировать на химиотерапию.

Несмотря на опасные известия Пеле вышел на связь со своими поклонниками. Он призвал их успокоиться и оставаться позитивными. Особую благодарность он выразил медицинским сотрудникам.

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