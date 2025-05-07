Селин Дион может вернуться на «Евровидение», чтобы выступить в финале. Об этом сообщает The Sun.

Певица Селин Дион ведет переговоры о выступлении в финале конкурса «Евровидение», заявляют инсайдеры. Знаменитость может появиться на конкурсе спустя 37 лет после своей победы, когда она выступала за Швейцарию с композицией Ne Partez Pas Sans Moi.

Сообщается, что единственным препятствием для появления Дион на сцене может быть состояние ее здоровья — в 2022 году у нее диагностировали неизлечимое неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности.

Напомним, в этом году «Евровидение» пройдет в Базеле, Швейцария. Финал состоится уже 17 мая. Ожидается, что в конкурсе примут участие 37 стран.

Ранее мы писали о том, что Яна Чурикова опровергла участие группы «Город 312» на «Интервидении».