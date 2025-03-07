Раскрыты детали предстоящей свадьбы Селены Гомес и Бенни Бланко

Раскрыты новые подробности предстоящей свадьбы певицы Селены Гомес и ее возлюбленного, продюсера Бенни Бланко. Об этом пишет портал Life&Style.

По словам информатора, свадьба звезд состоится на заднем дворе роскошного особняка Гомес и Бланко в Беверли-Хиллз, за который в конце 2024 года они заплатили 35 млн долларов.

«Селена видит его вечным домом для себя и Бенни. Они хотят когда-нибудь рассказать своим детям о своей сказочной свадьбе на заднем дворе с друзьями и семьей!», — поделился инсайдер.

Также выяснилось, что на свадьбе будет всего около 40 гостей. Уточняется, что это будет «смесь христианских и еврейских традиций». Влюбленные также напишут друг другу клятвы и сделают уникальные гравировки на кольцах.

При этом источник отметил, что подготовка к торжеству в настоящий момент находится в самом разгаре.

«Им также нужно назначить дату, выбрать цветы и придумать цветовую гамму. Селена достала свою старую доску свадебных желаний для вдохновения!», — добавил собеседник портала.

Ранее стало известно, что Селена Гомес решила продолжить избегать Хейли Бибер на мероприятиях.