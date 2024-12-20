ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 декабря 2024, 17:15
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Селена Гомес показала кольцо от Бенни Бланко после критики их помолвки

Певица Селена Гомес продемонстрировала кольцо с бриллиантом от Бенни Бланко.
Селена Гомес показала кольцо от Бенни Бланко после критики их помолвки

© Jordan Strauss/Invision/East News

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала кольцо с бриллиантом после критики помолвки с Бенни Бланко. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Селена Гомес показала кольцо от Бенни Бланко после критики их помолвки

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница захотела похвастаться помолвочным кольцом из-за регулярной критики их отношений с Бенни Бланко.

«Извините, это будет последний пост… Я просто мечтала об этом моменте всю свою жизнь», — поделилась знаменитость.

Впервые артистка объявила о романе с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко в декабре прошлого года. Знаменитость выложила фото, на которых позировала вместе с избранником. 12 декабря исполнительница объявила о помолвке с Бланко. Она опубликовала в своем микроблоге фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Ранее стало известно, как Джастин Бибер отреагировал на новости о помолвке его бывшей девушки Селены Гомес.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Селена Гомес
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