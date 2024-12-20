Селена Гомес показала кольцо от Бенни Бланко после критики их помолвки
© Jordan Strauss/Invision/East News
Популярная американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала кольцо с бриллиантом после критики помолвки с Бенни Бланко. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Исполнительница захотела похвастаться помолвочным кольцом из-за регулярной критики их отношений с Бенни Бланко.
«Извините, это будет последний пост… Я просто мечтала об этом моменте всю свою жизнь», — поделилась знаменитость.
Впервые артистка объявила о романе с другом Джастина Бибера, музыкальным продюсером Бенни Бланко в декабре прошлого года. Знаменитость выложила фото, на которых позировала вместе с избранником. 12 декабря исполнительница объявила о помолвке с Бланко. Она опубликовала в своем микроблоге фото с кольцом, которое ей подарил избранник. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».
Ранее стало известно, как Джастин Бибер отреагировал на новости о помолвке его бывшей девушки Селены Гомес.