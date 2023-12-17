Селена Гомес поделилась откровением: хейтеры были правы

Певица Селена Гомес заявила, что прибегала к услугам косметолога. Девушка честно рассказала об этом в своем микроблоге.

В последнее время в Сети стали активно обсуждать пластику Селены Гомес. До этого поклонники были уверены, что певица не заходила в кабинеты хирурга и косметолога, но в один момент ее внешность сильно изменилась.

Важно отметить, что звезда уже долгое время борется с волчанкой. Из-за патологии Селене пришлось даже пересадить почку. Болезнь сказалась и на внешнем виде артистки, в том числе на ее весе. Так, Гомес стали все чаще приходить негативные комментарии от подписчиков.

И вот недавно певица решила обратиться к фанатам и честно рассказать, что с ней произошло. По словам исполнительницы, она действительно начала пользоваться услугами косметолога.

Пока девушка делала только уколы ботокса. При этом Селена не раскрыла, куда именно ей вводили препарат.

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