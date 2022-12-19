Секс в деревенском доме: пожилая женщина лишила принца Гарри девственности в 18-ть

Сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы, герцог Сассекский Гарри впервые занимался сексом в деревенском доме. Ему было около 18 лет, а партнершей монаршего отпрыска оказалась некая зрелая женщина.

Об этом Гарри собирается рассказать в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Той самой женщиной, с которой случился первый секс принца, могла быть актриса Элизабет Херли. Когда-то у нее был фермерский дом в Глостершире. Предположительно, там всё и произошло.

Херли жила в этом доме с 2002 по 2015 годы. Интим Гарри случился в период с 1997 по 2003-й. Следовательно, ему было около 18-ти.

Актриса отрицает связь с принцем. Она говорит, что «не виновата». «Это точно не я, абсолютно точно», - оправдывается Херли.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри Меган Маркл может родить мальчика, однако развод пары, скорее всего, будет неизбежен.