Чтобы спасти брак: беременная Меган Маркл родит сына

В обществе бытуют слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри. Чтобы разобраться в ситуации блогер Антон S привлек таролога Анжелику.

По картам Анжелика увидела, что актриса не испытывает яркие чувства к Гарри. Благодаря холодному расчету Меган объявил о своей беременности. При этом сам Гарри уже остыл к жене, но боится осуждений.

Предсказание гласит, что у королевской семьи появится мальчик. Однако развод неизбежен.

Ранее мы писали, что Меган Маркл осквернила память Елизаветы II на глазах у принца Гарри.