18:00, 17 декабря 2022
1 мин.
Чтобы спасти брак: беременная Меган Маркл родит сына
В обществе бытуют слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри. Чтобы разобраться в ситуации блогер Антон S привлек таролога Анжелику.
По картам Анжелика увидела, что актриса не испытывает яркие чувства к Гарри. Благодаря холодному расчету Меган объявил о своей беременности. При этом сам Гарри уже остыл к жене, но боится осуждений.
Предсказание гласит, что у королевской семьи появится мальчик. Однако развод неизбежен.
Ранее мы писали, что Меган Маркл осквернила память Елизаветы II на глазах у принца Гарри.
Источник фото:freepik
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги:
#таро,