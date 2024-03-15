Седые волосы, грустный взгляд и «жидкая» борода: как сейчас выглядит Джеки Чан

Китайский актер Джеки Чан вышел в свет и шокировал фанатов тем, как сильно постарел. Он полностью поседел, отрастил «жидкую» бороду, а на лице появились глубокие морщины. В апреле знаменитости исполнится 70 лет.

Звезда «Доспехов Бога» появился на встрече с поклонниками и попал в объективы камер. Фотографии изменившегося почти до неузнаваемости кумира миллионов довольно быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи отметили, что за последние годы Джеки Чан стал настоящим стариком, и в его глазах буквально потухла жизнь. Теперь его взгляд стал очень грустным.

Фанаты актера по всему миру обеспокоены его состоянием, так как несколько месяцев назад появились слухи о его тяжелой болезни. Правда, представители Джеки никак на них не отреагировали. Напомним, что сообщалось, якобы он получил черепно-мозговую травму во время съемок и ему потребовалась экстренная операция.

К слову, истинных поклонников Джеки Чана его травмами не удивить, так как за свою карьеру он получил более трех тысяч повреждений тела.

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