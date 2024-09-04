Сдержанный и элегантный образ: Леди Гага восхитила поклонников нарядом на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале состоялся показ музыкально-психологического триллера «Джокер: Безумие на двоих». Певица Леди Гага, которая сыграла в фильме роль Харли Квинн, появилась на мероприятии с коллегой, Хоакином Фениксом.

Предпочитающая экстравагантные наряды 38-летняя певица появилась на красной дорожке в классическом черном платье из бархата. Голову Леди Гаги украсил черный берет. Артистка дополнила образ черными очками и туфлями из кожи на высоком каблуке. На ее пальце виднелось помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, которое подарил звезде жених Майкл Полански.

Поклонникам понравился образ звезды. Они назвали его стильным, сдержанным и элегантным.

Леди Гага отметила, что ей легко было сниматься в одном кадре с Фениксом. Она получила удовольствие от работы с актером.

«Он невероятно раскованный и свободный», — призналась артистка в разговоре с The Hollywood Reporter.

В центре сюжета второй части драмы — детство Артура Флека, которое он провел в психиатрической больнице. Картина расскажет о его знакомстве с доктором Харлин Квинзел. В нем также снялись Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер и другие известные артисты. Фильм назвали одним из претендентов на премию «Оскар».

Леди Гага состоит в отношениях с Майклом Полански с 2019 года. А на Олимпиаде в этом году стало известно, что влюбленные готовятся к свадьбе. Артистка представила бизнесмена на мероприятии как своего жениха. Появившуюся на Венецианском кинофестивале звезду заподозрили в беременности из-за фасона ее наряда.