Леди Гагу заподозрили в беременности из-за наряда на Венецианском кинофестивале

Американскую певицу и актрису Леди Гагу заподозрили в беременности из-за одной детали в ее образе на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты «поймали» артистку в Италии вместе с женихом, бизнесменом Майклом Полански. Звезда появилась на публике в мини-платье в белый горох с объемной юбкой. Свой образ исполнительница решила дополнить солнцезащитными очками и блестящими колготками.

Читатели издания захотели обсудить внешность певицы в многочисленных комментариях. Пользователи считают, что подобным фасоном платья Гага пытается скрыть беременность.

«Она точно беременна. Платье создано, чтобы скрывать живот», «Либо платье полнит, либо она беременна», «Интересный выбор платья», — высказывались юзеры.

Напомним, что Леди Гага состоит в отношениях с Майклом Полански с 2019 года. А на Олимпиаде в этом году стало известно, что влюбленные готовятся к свадьбе. Артистка представила бизнесмена на мероприятии как своего жениха.

Ранее Леди Гага похвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом.