«Сделать эту женщину счастливой»: Яна Рудковская высказалась о романе Анджелины Джоли и Аугуста Диля

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на распространившиеся недавно слухи о романе голливудской актрисы Анджелины Джоли и звезды нового фильма «Мастер и Маргарита» Аугуста Диля. В своем Telegram-канале знаменитость публично обратилась к немецкому актеру с просьбой «сделать счастливой» экс-супругу Брэда Питта.

Анджелина Джоли пережила много драматических событий в жизни. Кроме того, на ней сказался и скандальный развод с Брэдом Питтом. Только сейчас звезда фильма «Малефисента» смогла найти в себе силы, чтобы заняться личной жизнью. Недавно в СМИ появилась информация о возможном романе ее с актером Аугустом Дилем, поскольку знаменитостей несколько раз видели вместе.

Яна Рудковская не прошла мимо распространившихся слухов и выразила надежду на то, что Анджелина Джоли обретет свое счастье с актером, который поможет ей вернуть блеск в глазах. Также продюсер публично обратилась к Аугусту Дилю.

«Может, Джоли наконец станет счастлива? Если правда, что она встречается с Воландом из русской „Мастера и Маргариты“, то держу пальчики скрещенными, чтобы они стали появляться вместе на публике — вон какие красивые кадры с их давнего совместного фильма. Аугуст Диль, мое тебе задание: сделать эту женщину счастливой», — написала Яна Рудковская.

Продюсер Димы Билана не стала исключать и версии о том, что актеры просто дружат, а объединила их любовь к творчеству австрийского поэта-модерниста Райнера Марии Рильке.

Известно, что Анджелина Джоли и Аугуст Диль познакомились в 2008 году на съемках фильма «Бесславные ублюдки» режиссера Квентина Тарантино. Актер исполнял в картине роль немецкого офицера, а артистка приезжала на площадку поддержать тогда еще мужа Брэда Питта.

Примечательно, что актеры снялись вместе в фильме «Солт» Филлипа Нойса в 2010 году, где сыграли супругов.

Ранее мы писали о том, что Анджелину Джоли заметили на свидании с Аугустом Дилем.