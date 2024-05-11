Сделала дорогостоящий подарок: Крис Дженнер купила сыну Ким Кардашьян машину Tesla Cybertruck

Бизнесвумен Крис Дженнер сделала дорогостоящий подарок внуку на день рождения. Мальчик получил копию машины Tesla Cybertruck от Илона Маска, стоимость которой составляет около 138 тысяч рублей.

Крисс Дженнер сообщила о покупке на своей странице в социальной сети. По словам бизнесвумен, она поздравила внука с днем рождения и подарила ему игрушечную машину. При этом мальчик, пока не вырос, даже может передвигаться на ней.

Автомобиль показала у себя на странице мать именника Ким Кардашьян. Она тоже поздравил наследника с днем рождения и показала с ним фотографии из разных возрастов.

Ранее Ким Кардашьян публично поздравила брата Роба с днем рождения. Кроме того, она показала себя до пластических операций рядом с родственником. На кадрах, опубликованных в Сети, знаменитость предстала перед фанатами в молодом возрасте.