Ким Кардашьян показала себя до пластических операций рядом с братом Робом

Модель Ким Кардашьян публично поздравила брата Роба с днем рождения. Она сделала это в соцсетях и поделилась семейным кадром, на котором предстала в молодом возрасте.

Звезда реалити-шоу порадовала своих поклонников, опубликовав архивное фото, на котором предстала перед операциями пластической хирургии. Ким также публично поздравила своего брата Роба с днем рождения, выложив совместный семейный снимок из архива в честь его 37-летия. На фото бизнесвумен была в черной майке с декольте и золотистых брюках с заниженной талией, а Роб в серой футболке, пиджаке и брюках, оба обнимались и улыбались в камеру.

«С днем рождения самого милого и смешного брата на свете! Я так сильно тебя люблю, мне очень повезло, что ты мой брат!» – написала Кардашьян.

В феврале журналисты сообщили о требованиях, выдвинутых Ким Кардашьян своему бывшему супругу Канье Уэсту в связи с «откровенными» нарядами его новой партнерши Бьянки Цензори. Согласно информации из прессы, бизнесвумен попросила модель выбирать менее вызывающую одежду при встречах с их общими детьми.

«Ким удивлена тем, что Канье разрешает своей партнерше появляться публично в откровенном виде», — рассказывал источник.

Несколько дней назад Ким впервые была замечена вместе с Бьянкой Цензори, и источник раскрыл, с какой целью звезда реалити-шоу встретилась с возлюбленной Канье Уэста.