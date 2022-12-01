«Сделал все, что мог»: принц Гарри намекнул, что развод с Маркл неизбежен
Популярный стриминговый сервис Netflix опубликовал первый официальный трейлер документального сериала об истории любви принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Несмотря на множество романтичных кадров, все они были показаны в черно-белом цвете. Поклонники считают, что это намек на скорый развод пары.
Создатели картины о жизни герцогов Сассекских планировали назвать ее «Главы», но в итоге отказались от этого варианта. В прессе часто упоминают другие названия: «Гарри и Меган» и «Гарри и Меган: история королевской любви».
В трейлере показаны кадры из личного архива звездных супругов. На них можно увидеть, как молодые люди познакомились, поженились и рассказали о беременности Меган. Сообщается, что Мюррей Фрейзер и Париса Фитц-Хенли будут исполнять роли главных героев. Они сыграют принца Гарри и Меган Маркл.
Пользователи Сети отметили, что ролик получился очень интригующим. Они запомнили одну любопытную фразу Гарри. Некоторые углядели в этом намек на развод, про который все так много говорят.
«Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Я сделал все, что мог, чтобы защитить свою семью», – признается принц.
Netflix
Кроме того, супруги могут окончательно испортить отношения с членами королевской семьи. Ведь Меган и Гарри рассказывали, что готовы раскрыть все тайны дворца. Они хотели объяснить, почему отказались от обязанностей и уехали в США.
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