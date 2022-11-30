«Малыш похож на Гарри»: любовница принца стала мамой

В личной жизни принца Гарри и Меган Маркл сейчас большие трудности. Поговаривают, пара находится на грани развода. На фоне этих слухов бывшие любовницы внука Елизаветы II стали давать интервью друг за другом. Сначала Кэтрин Оммани сообщила, что не может забыть их страстный роман, затем Крессида Бонас объявила о рождении ребёнка.

Отношения Бонас и Гарри прекратились в 2014 году. Тем не менее молодым людям удалось остаться друзьями, поэтому девушка была приглашена на свадьбу принца и Меган. После этого сама Крессида отправилась под венец. По иронии судьбы, ее избранника тоже зовут Гарри, только он принадлежит к роду Стэнли. В ноябре этого года Бонас стала мамой, и, как сообщают очевидцы, ребёнок очень похож на отца.

К слову, супруги на спешат знакомить новорожденного с общественностью: его имя и пол хранятся в строжайшем секрете.

Ранее Оммани вскрыла подробности интимного момента, произошедшего между ней и принцем. Подробности читайте в этой статье.