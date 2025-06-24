Считает «нелепой»: принц Уильям намерен отказаться от короны с 31 170 драгоценными камнями

Наследник британского королевского престола принц Уильям решил изменить ряд многолетних традиций, когда займет место своего отца Карла III.

Как сообщает Daily Mirror, в целях экономии средств Уильям намерен упростить обряд коронации. Так, он хочет отказаться от короны, стоимость которой составляет порядка 527 млрд рублей. Она была неотъемлемой частью коронаций, и Елизавета II, и Карл lll, и Георгу VI надевали ее. Украшение было изготовлено в 1937 году, оно инкрустировано 31 170 драгоценными камнями.

Однако принц Уэльский считает, что обряд устарел и не соответствует современным тенденциям в обществе.

«Это нелепая штуковина, которая выглядит так, будто она из диснеевского мультфильма», — считают приближенные Уильяма.

При этом сам принц таких мыслей публично никогда не выражал.

Источник, близкий к принцу, сообщил изданию, что его коронация может быть более сдержанной, как у средневековых королей.

Ранее принц Уильям выразил готовность помириться с уехавшим в США младшим братом Гарри, но при условии, если он разведется с бывшей американской актрисой Меган Маркл. По мнению будущего монарха, именно жена принца Гарри внесла раздор в королевскую семью.