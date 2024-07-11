Инсайдер: Меган Маркл умоляет о помощи Кейт Миддлтон

Меган Маркл связалась с Кейт Миддлтон, чтобы попросить ее о помощи мужу. Об этом сообщает Woman.ru.

Конфликт в королевской семье разросся до таких масштабов, что теперь принцу Гарри и его супруге Меган Маркл грозит лишение титулов. Все дело в том, что Карл III объявил о грядущем сокращении штата — он планирует лишить статусов тех, кто не несет пользы для королевской семьи.

Как рассказали инсайдеры, знакомые с ситуацией, Меган Маркл пришлось поступиться принципами и связаться с Кейт Миддлтон, чтобы уговорить ее встать на сторону герцогов Сассекских.

«Меган пришлось наступить на горло своей собственной гордости. Движимая любовью к Гарри и видя, в каком положении оказался ее супруг, она тайно предложила Кейт перемирие, буквально умоляя ее о помощи», — сообщил источник.

Инсайдер добавил, что Маркл хочет поговорить со всеми членами королевской семьи, однако никто из них пока не согласился на беседу.

Ранее мы писали о том, что королева Камилла и принц Уильям запрещают Карлу III мириться с принцем Гарри.