«Счастье»: Бритни Спирс сделала признание после пьяного задержания экс-возлюбленного Тимберлейка

Певица Бритни Спирс заговорила о счастье после пьяного задержания ее экс-возлюбленного Джастина Тимберлейка. Поп-принцесса заявила, что отправилась пить коктейли в Лас-Вегас.

Исполнительница вышла на связь в соцсетях и выглядела очень радостной. Поклонники связали это с последними неприятными событиями в жизни ее бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка. Его задержали за вождение в пьяном виде. Этот инцидент может даже повлиять на мировой тур певца. Многие ждали, что по этому поводу скажет Бритни.

Спирс не стала прямо комментировать ситуацию, а поделилась фото с напитком, напоминающим алкогольный коктейль.

«Счастье в мелочах», — написала звезда.

Бритни устроила фотосессию в платье и похвасталась поездкой в Лас-Вегас. Она дала понять, что собирается повеселиться.

«Мое первое коктейльное платье! Играю в Лас-Вегасе сегодня!» — добавила Спирс.

СМИ пишут, что близкие певицы переживают за ее состояние. После освобождения из-под опеки отца, Бритни стала вести разгульный образ жизни, позволяя себе алкоголь. Из-за этого уже несколько раз артистку замечали со вспышками агрессии. Недавно она повредила ногу во время ссоры с возлюбленным. Скандал произошел в одном из отелей. Фанаты призывают Бритни остановиться.

О том же просят и Джастина Тимберлейка. В Сети появилось фото артиста после задержания, где он позировал с красными глазами.

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