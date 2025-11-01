«Сара постоянно винит себя»: экс-жена лишенного всех титулов Эндрю задумала бежать из Великобритании

Бывшая супруга Эндрю, который накануне лишился всех своих королевских титулов и наград, Сара Фергюсон находится на «грани нервного срыва» и думает о том, чтобы покинуть страну. Об этом источники рассказала Daily Mail.

По словам некоторых инсайдеров, сейчас экс-герцогиня Йоркская прячется в королевском особняке «в окружении посылок с Amazon на фоне драматического падения пары». Из этого дома Эндрю и его бывшей жене также приказали съехать.

«Поставки с Amazon, которые доходят до Роял-Лодж, просто невероятны. Комнаты забиты коробками, которые даже не вскрывали. Сама Сара при этом постоянно винит себя. Она постоянно повторяет: "А что, если бы я не сделала этого или не сделала того?"», — поделился источник.

Кроме того, сообщается, что Фергюсон всерьез задумывается об отъезде из Великобритании. Собеседники издания заявили, что она всегда предпочитала кочевой образ жизни, и в стране ее ничто не держало кроме детей и внуков.

Другие инсайдеры объяснили, что если раньше Сара и Эндрю придавали друг другу сил, то теперь все наоборот.

«Она всегда находила способ оправдаться после многочисленных публичных скандалов, с которыми сталкивалась на протяжении многих лет, обычно это были хорошо оплаченные публичные извинения и обещания исправиться. Но на этот раз это вряд ли произойдет», — добавили они.

