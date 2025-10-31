Дочери принца Эндрю покинули Великобританию, пока их отца лишают титула, наград и выселяют из дома

Дочери британского принца Эндрю покинули страну в то время, как их отца лишают всех титулов и наград, а также выселили из королевского особняка в Виндзоре. Об этом сообщает Page Six.

Несмотря на решение их дяди, монарха Карла III, сохранить им статус принцесс, 37-летняя Беатрис и 35-летняя Евгения покинули Великобританию. Внучки Елизаветы уехали из Королевства отдельно друг от друга, взяв отпуска за несколько дней до начала официальной процедуры лишения их отца звания.

28 октября старшая дочь герцога Йоркского была замечена на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В это время Евгения в своем личном блоге опубликовала фотографию на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Напомним, что накануне Букингемский дворец выложил официальное заявление, в котором сообщалось, что король Карл III запустил официальный процесс лишения своего младшего брата, скандально известного принца Эндрю, звания и титулов.

