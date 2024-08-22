Самый нежеланный холостяк Голливуда: развод негативно повлиял на репутацию Бена Аффлека

Развод голливудских знаменитостей Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал самым обсуждаемым событием в СМИ. По поводу разрыва звезд появилось много разных сплетен и слухов. Они повлияли на репутацию актера, которого теперь считают самым нежеланным холостяком Голливуда.

После объявления о разводе с поп-дивой Аффлека поддерживало его окружение. Даже хейтеры певицы пытались приободрить актера, чего не скажешь о коллегах звезды в Голливуде. Репутация Бена оставляет желать лучшего из-за его сварливого поведения и пагубной привычки курить одну сигарету за другой.

«Он курит одну сигарету за другой, ругается и большую часть времени выглядит раздраженным. Отличный режиссер и актер, но с ним не так много веселья», — говорят источники издания Radar.

При этом они отмечают, что Бен — отличный парень и замечательный отец, но Джей Ло много натерпелась из-за его занудства и сварливости. Многие даже не предполагают, через что ей прошлось пройти, утверждает инсайдер.

На данный момент, Бен работает над второй частью фильма «Расплата», поэтому он ведет себя более отчужденно и агрессивно, чем прежде. Но и в остальной период времени актер, по словам его коллег, не отличается добродушием.

Ранее мы писали, что брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека был обречен с самого начала.