«Самый лучший»: Виктория Бекхэм пришла в восторг от подарка мужа

Недавно дизайнер Виктория Бекхэм упала во время тренировки в домашнем спортзале и сломала ногу. Бывшая участница группы Spice Girls, несмотря на травму, принимает участие в модных показах и постепенно восстанавливается. Ее активно поддерживает семья, в частности супруг, футболист Дэвид Бекхэм, который недавно порадовал жену подарком.

О подарке мужа Виктория рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывший футболист вручил супруге самокат. Теперь Виктория сможет на нем передвигаться по территории своего особняка, не касаясь пола больной ногой. Ей будет проще восстановиться после травмы. Скутер оборудован специальной корзиной у руля, в которую можно складывать личные вещи. Многодетная мама пошутила, что в нее вместится несколько бутылок вина.

«Дэвид купил мне самокат, который поможет мне выздоравливать, а процесс выздоровления займет много времени», — пояснила звезда.

Самокат оборудован специальной платформой, позволяющей водителю опираться на колено. Виктории не нужно использовать костыли или переносить вес на ногу. Недавно дизайнер угодила в скандал, припарковав авто на тротуаре — иначе у нее не было возможности выйти из машины. Знаменитость пошутила, что теперь может предупреждать людей о своем приближении.

«Самый лучший подарок, который мне когда-либо делал муж», — заключила Виктория.

Виктория и Дэвид поженились в 1999 году. У звездной пары есть четверо детей: 25-летний Бруклин Джозеф, 21-летний Ромео Джеймс, 19-летний Круз Дэвид и 12-летняя дочь Харпер Севен.

Ранее Дэвид Бекхэм признался, что женился на Виктории из-за ее управленческих навыков.