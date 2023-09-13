Самолет с Данилко запросил экстренную посадку: гастроли по Америке едва не закончились для певца трагедией

Самолет с певцом Андреем Данилко, известном под псевдонимом Верка Сердючка, совершил экстренную посадку в Коннектикуте. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов над аэропортом в Нью-Йорке, но не могло сесть из-за загруженности взлетно-посадочной полосы и непогоды.

Подробности сообщает сайт «7Дней.ru».

Борт сел в 150 километрах от Нью-Йорка, где планировалось выступление артиста. Оно оказалось под угрозой срыва.

Певец несколько часов ехал до места проведения концерта. С учетом дороги и проблем с выдачей багажа коллектив задержался – выступление началось на час позже.

Шоу удивило зрителей. Артист был уставшим, и часть песен за него исполняли зрители.

Ранее в Крыму уволили троих девушек-аниматоров из-за танца под песню Сердючки. Их привлекли к административной ответственности – всем назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.