ИХ ШОУБИЗ
23:05, 13 сентября 2023
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Самолет с Данилко запросил экстренную посадку: гастроли по Америке едва не закончились для певца трагедией

Самолет с Данилко кружил над аэропортом в Нью-Йорке и запросил экстренную посадку.

Самолет с Данилко запросил экстренную посадку: гастроли по Америке едва не закончились для певца трагедией

© Tarakanov Vadim/East News

Самолет с певцом Андреем Данилко, известном под псевдонимом Верка Сердючка, совершил экстренную посадку в Коннектикуте. Перед этим воздушное судно сделало несколько кругов над аэропортом в Нью-Йорке, но не могло сесть из-за загруженности взлетно-посадочной полосы и непогоды.

Подробности сообщает сайт «7Дней.ru».

Борт сел в 150 километрах от Нью-Йорка, где планировалось выступление артиста. Оно оказалось под угрозой срыва.

Певец несколько часов ехал до места проведения концерта. С учетом дороги и проблем с выдачей багажа коллектив задержался – выступление началось на час позже.

Шоу удивило зрителей. Артист был уставшим, и часть песен за него исполняли зрители.

Ранее в Крыму уволили троих девушек-аниматоров из-за танца под песню Сердючки. Их привлекли к административной ответственности – всем назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:«7Дней.ru»
Теги:
Андрей Данилко
Верка Сердючка
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