Самолет американской певицы Тейлор Свифт облили оранжевой краской

В Лондоне экоактивисты пробрались на территорию аэропорта и распылили оранжевую краску на несколько самолетов, включая борт американской певицы Тейлор Свифт.

Об инциденте сообщает ИА Регнум.

Инициаторами оказались активисты движения Just Stop Oil. В Сеть выложено видео, как две девушки разрезали забор и попали на территорию частного аэродрома. Затем на фюзеляжи распылили оранжевую краску. В результате девушек задержала охрана.

В январе вышло исследование, в котором Свифт назвали самой загрязняющей атмосферу исполнительницей. Посчитано, что с 1 января по 19 июля 2023 года ее борт выбросил в атмосферу более 8293 тонн углекислого газа. Самолет сделал 170 перелетов. Однако представитель певицы утверждал, что самолет Свифт нередко сдают в аренду – не все перелеты относятся к ней.

Ранее сообщалось, что в Британии бездомных перевезли из Эдинбурга в другие города ради концертов Свифт.