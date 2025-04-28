«Самое суровое испытание»: принц Гарри и Меган Маркл разведутся после слухов о расставании

Принц Гарри и Меган Маркл все же разведутся в 2025 году после продолжающихся слухов о расставании. В беседе с Daily Mail экстрасенс Атос Саломе, которого называют «бразильским Нострадамусом», предсказал герцогине Сассекской крах в личной жизни и карьере.

В последнее время в жизни Меган Маркл после череды скандалов все же наступила светлая полоса. Она запустила свой лайфстайл-бренд As Ever, а этой весной состоялась премьера ее кулинарного шоу «С любовью, Меган» на Netflix, имеющего высокие рейтинги. Однако «живой Нострадамус» Атос Саломе считает, что жене принца Гарри пока рано радоваться.

Известный бразильский экстрасенс, который, как считается, предсказал смерть Елизаветы II, пандемию COVID-19 и предупреждал Карла III о проблемах со здоровьем, недавно рассказал и о будущем Меган Маркл. Атос Саломе уверен, что герцогиню Сассекскую ждут «разоблачения» и критика на работе, а ее бренд не будет пользоваться особой популярностью. Более того, ясновидящий предрек Меган Маркл развод с принцем Гарри.

«В конце 2025 года ее имидж подвергнется самому суровому испытанию. Я вижу взрывоопасные разоблачения со стороны бывших сотрудников и отчужденных союзников. Критика достигнет наивысшей точки, и в ответ на это в 2026 году Меган уйдет в тень. Но если она переждет нужное время и вернется с новыми проектами, все будет хорошо», — сообщил Атос Саломе.

«Бразильский Нострадамус» также предположил, что Меган Маркл сможет добиться успеха, вернувшись к актерской карьере. По словам Атоса Саломе, у нее есть шанс блеснуть в Венеции или Каннах в 2027 году.

Напомним, в 2020 году младший брат принца Уильяма оказался в центре скандала, когда вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри разрушил отношения с семьей.

Ранее сообщалось о том, что инсайдер рассказал о серьезном разладе в браке принца Гарри и Меган Маркл.