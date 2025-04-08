Инсайдер рассказал о серьезном разладе в браке принца Гарри и Меган Маркл

В браке принца Гарри и Меган Маркл возник серьезный разлад. Об этом инсайдер рассказал ведущему подкаста Right Royal Podcast.

По словам информатора, младший сын короля Карла III в последнее время крайне недоволен поведением супругой. Причиной стало частое нарушение Маркл придворного протокола, которое неоднократно становилось причиной скандальных публикаций в зарубежных СМИ. Герцог Сассекский считает, что возлюбленная стала слишком часто выставлять напоказ их личную жизнь, а конкретно, детей, которых супруги прежде тщательно скрывали от общественности.

Уточняется, что герцогиня Сассекская так увлеклась раскруткой собственного бренда As Ever, что решила организовать рекламную кампанию с участием 3-летней дочери Лилибет и 5-летнего сына Арчи. Пока Маркл предпочитает скрывать лица наследников, однако Гарри все равно высказывает недовольства и критикует супругу.

Бывшая актриса в свою очередь обвиняет избранника в том, что тот создает проблемы для ее бизнеса. Источник отметил, что в настоящий момент Маркл считает себя основной «добытчицей» в семье и рекомендует Гарри найти себе занятие, которое можно успешно монетизировать.

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