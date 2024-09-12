Самира из «Клона» родила второго ребенка от россиянина Игоря Рачковского
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37-летняя актриса Стефани Бриту стала мамой во второй раз. Звезда сериала «Клон» родила ребенка от русского молодого человека Игоря Рачковского.
О радостной новости исполнительница роли Самиры в популярном проекте нулевых сообщила в личном блоге. У Стефани появился на свет сын.
«09/09/2024. Наш долгожданный комочек любви прибыл… наш Винченцо! Добро пожаловать, мой сын! Ты даже не представляешь, как сильно тебя любят!» - написала актриса.
Также Бриту опубликовала фото с новорожденным. Лицо мальчика она предпочла не скрывать.
Отметим, что в роддоме рядом со звездой был супруг Игорь. Он поддерживал супругу и не отходил от нее.
Стефани Бриту вышла замуж за россиянина в 2018 году после нескольких лет отношений. Спустя два года у них родился первенец. Сына назвали Энрике. А теперь у него появился брат.
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