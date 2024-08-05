«Самая страшная вещь»: Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве при дворце

Супруга принца Гарри Меган Маркл раскрыла страшные подробности своей жизни в королевской семье. 43-летняя герцогиня Сассекская призналась в интервью с Джейн Поли для CBS, что думала о самоубийстве после свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара пришла на интервью в рамках своего проекта «Родительская сеть», которая, в том числе, действует для обеспечения безопасности детей в Интернете. Актриса решила поделиться личным опытом и рассказала, что ее посещали страшные мысли в то время, когда она была в составе королевской семьи.

«Я верю, что, когда вы прошли через боль или травму любого уровня, частью нашего пути к исцелению, частью моего пути, безусловно, является способность быть по-настоящему открытой в этом. Я на самом деле не изучала поверхность своего опыта, но я действительно думаю, что никогда бы не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же», — поделилась она.

Супруга Гарри отметила, что своим примером хочет поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Если мое высказывание о том, что я преодолела, спасет кого-то или побудит кого-то действительно искренне проверять близких, а не предполагать, что он выглядит хорошо и с ним всё в порядке, то это того стоит. Я приму удар за это», — добавила Маркл.

Супруги встретились с родителями, которые потеряли своих детей, покончивших с собой. Как признался Гарри, это тема заботит его, так как он является отцом – у них с Меган подрастают пятилетний Арчи и трехлетняя Лилибет.

«Самая страшная вещь в социальных сетях — абсолютно любой может потерять любимого человека. Мы всегда говорили о старых временах: если дети живут под твоей крышей, ты знаешь, чем они занимаются. По крайней мере, они в безопасности. Но теперь они могут быть в соседней комнате, с помощью планшета или телефона спуститься в эти кроличьи норы и в течение 24 часов свести счеты с жизнью», — поделился принц Гарри.

Напомним, что ранее Меган затрагивала тему суицида. Во время интервью Опре Уинфри в 2021 году актриса призналась, что после свадьбы с Гарри столкнулась с травлей, а дворец никак не защитил ее.

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