«Сама не верю, что это пишу»: Яна Рудковская сделала заявление об опеке над Бритни Спирс

В последнее время к певице Бритни Спирс приковано внимание публики в связи с ее скандальным поведением из-за психологических проблем. Недавно в окружении артистки признались, что родные переживают за ее здоровье и считают, что решение снять с нее опеку в 2021 году было большой ошибкой. Продюсер Яна Рудковская высказалась о ситуации вокруг знаменитости в своем Telegram-канале, согласившись с ее семьей.

Близкое окружение Бритни Спирс настаивает на том, чтобы вернуть над ней опеку, поскольку без контроля поведение певицы представляет опасность не только для нее самой, но и для других. Яна Рудковская поддержала это решение родных знаменитости в личном блоге.

«Сама не верю, что это пишу, но, кажется, снятие опеки с Бритни Спирс пошло ей не на пользу. То, что с ней сейчас происходит, вызывает опасения и у ее близких, и у фанатов», — заявила продюсер.

По мнению Яны Рудковской, на необходимость возвращения опеки над Бритни Спирс указывают недавние новости о ней. Так, в СМИ писали, что во время очередной ссоры с бывшим мужем, моделью и актером Сэмом Асгари, певица накинулась на него с топором. Это стало одной из причин развода супругов. Более того, по словам близких, Бритни Спирс не принимает лекарства, но употребляет алкоголь и психотропные вещества.

«Эпатаж — это часть образа Бритни, но, кажется, он перешел грань», — заключила Яна Рудковская, добавив, что ей «жаль» артистку.

Ранее мы писали о том, что Бритни Спирс рискует вновь попасть под опеку после драки в отеле.