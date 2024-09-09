ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 сентября 2024, 17:45
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Сальма Хайек показала свое детское фото и умилила фанатов: дочь – копия мамы

58-летняя актриса Сальма Хайек показала свое архивное детское фото с кудряшками.
Сальма Хайек показала свое детское фото и умилила фанатов: дочь – копия мамы

© Richard Shotwell / Invision / AP / East News

Актриса Сальма Хайек поделилась своей архивной фотографией, которая была сделана в детстве. 58-летняя звезда поностальгировала о том времени и восхитила поклонников.

На архивном снимке Сальма позировала в фиолетовом платье с рюшами. Она лежала на траве и смотрела на фотографа. У девочки были пышные кудрявые волосы и челка.

«Время воспоминаний», — написала звезда.

Фанаты пришли в восторг от фото знаменитости и отметили, что ее 16-летняя дочь Валентина Пино очень похожа на маму. Многие признались в комментариях, что Сальма с ранних лет выделялась эффектной внешностью.

Сальма Хайек показала свое детское фото и умилила фанатов: дочь – копия мамы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Валентина — твой клон на этой фотографии», «По-моему, Валентина очень похожа на маленькую Сальму», «Удивительно, она была обычной девочкой в Мексике. Теперь она одна из самых горячих женщин в мире», «В детстве ты тоже была очень красивой, но с возрастом стала еще лучше», «Сколько бы нам ни было лет, энергия в глазах всегда одинаковая, как будто с первого дня мы хорошо знаем, кто мы», – писали подписчики.

Напомним, что Хайек начинала карьеру в Мексике, но в 1991 году захотела переехать в Лос-Анджелес. Здесь она стала учиться актерскому мастерству, а уже через четыре года обрела популярность после выхода картины «Отчаянный». В фильме брюнетка снималась с Антонио Бандерасом.

У актрисы была богатая личная жизнь, а сейчас она счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, за которого вышла замуж в 2007 году. Они сыграли свадьбу уже после рождения дочери.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя певица Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном платье после развода.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Сальма Хайек
актриса
дети