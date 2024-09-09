Сальма Хайек показала свое детское фото и умилила фанатов: дочь – копия мамы

«Валентина — твой клон на этой фотографии», «По-моему, Валентина очень похожа на маленькую Сальму», «Удивительно, она была обычной девочкой в Мексике. Теперь она одна из самых горячих женщин в мире», «В детстве ты тоже была очень красивой, но с возрастом стала еще лучше», «Сколько бы нам ни было лет, энергия в глазах всегда одинаковая, как будто с первого дня мы хорошо знаем, кто мы», – писали подписчики.

Напомним, что Хайек начинала карьеру в Мексике, но в 1991 году захотела переехать в Лос-Анджелес. Здесь она стала учиться актерскому мастерству, а уже через четыре года обрела популярность после выхода картины «Отчаянный». В фильме брюнетка снималась с Антонио Бандерасом.

У актрисы была богатая личная жизнь, а сейчас она счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, за которого вышла замуж в 2007 году. Они сыграли свадьбу уже после рождения дочери.

Ранее мы писали о том, что 55-летняя певица Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном платье после развода.